"Эдмонтон" обыграл "Калгари" в НХЛ, в конце второго периода подрались вратари

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото (1-я минута), Зак Кассиан (2), Коннор Макдэвид (16, 24), Райан Нюджент-Хопкинс (32), Калеб Джонс (36), Сэм Ганье (54) и Гаэтан Хас (59). У проигравших отличились Бадди Робинсон (13), Мэттью Ткачук (25) и Элиас Линдхольм (31).

ТАСС, 2 февраля. "Эдмонтон" одержал победу над "Калгари" со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце второго периода произошла массовая драка с участием игроков обеих команд, которая завершилась дракой вратаря "Калгари" Кэма Тальбо и голкипера "Эдмонтона" Майка Смита. В НХЛ драка вратарей произошла впервые с 2013 года, когда в матче между "Вашингтоном" и "Филадельфией" подрались Брэйден Холтби и Рэй Эмери. Тальбо и Смит были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры.

Противостояние команд из двух крупнейших городов канадской провинции Альберта является одним из самых принципиальных в лиге и носит название "Битва за Альберту".

В турнирной таблице Западной конференции "Эдмонтон" занимает пятое место, набрав в 52 матчах 62 очка, "Калгари" с 60 очками после 53 игр идет седьмым.

В следующем матче "Эдмонтон" в гостях сыграет с "Аризоной", "Калгари" примет "Сан-Хосе". Обе встречи пройдут 5 февраля.