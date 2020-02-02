{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

"Эдмонтон" обыграл "Калгари" в НХЛ, в конце второго периода подрались вратари

Встреча завершилась со счетом 8:3

ТАСС, 2 февраля. "Эдмонтон" одержал победу над "Калгари" со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото (1-я минута), Зак Кассиан (2), Коннор Макдэвид (16, 24), Райан Нюджент-Хопкинс (32), Калеб Джонс (36), Сэм Ганье (54) и Гаэтан Хас (59). У проигравших отличились Бадди Робинсон (13), Мэттью Ткачук (25) и Элиас Линдхольм (31).

В конце второго периода произошла массовая драка с участием игроков обеих команд, которая завершилась дракой вратаря "Калгари" Кэма Тальбо и голкипера "Эдмонтона" Майка Смита. В НХЛ драка вратарей произошла впервые с 2013 года, когда в матче между "Вашингтоном" и "Филадельфией" подрались Брэйден Холтби и Рэй Эмери. Тальбо и Смит были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры.

Противостояние команд из двух крупнейших городов канадской провинции Альберта является одним из самых принципиальных в лиге и носит название "Битва за Альберту".

В турнирной таблице Западной конференции "Эдмонтон" занимает пятое место, набрав в 52 матчах 62 очка, "Калгари" с 60 очками после 53 игр идет седьмым.

В следующем матче "Эдмонтон" в гостях сыграет с "Аризоной", "Калгари" примет "Сан-Хосе". Обе встречи пройдут 5 февраля.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Шайба Кучерова и передача Сергачева принесли "Тампе" победу над "Сан-Хосе" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 3:0
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС