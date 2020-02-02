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Бокс

Фархутдинов: тренеры сборной РФ по боксу не имели претензий к Кушиташвили по дисциплине

Ранее Telegram-канал "112" сообщил о том, что боксер был задержан после нападения на сотрудника Росгвардии

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России по боксу не имел претензий к двукратному чемпиону страны Георгию Кушиташвили по дисциплине. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Виктор Фархутдинов.

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Федерация бокса России 3 февраля проведет разбирательство инцидента с Кушиташвили

Ранее Telegram-канал "112" сообщил о том, что Кушиташвили и еще один боксер, Овик Оганнисян, были задержаны после инцидента, в результате которого они напали на сотрудника Росгвардии. Сообщается, что у 24-летнего Кушиташвили был найден сверток с неизвестным веществом, которым может быть наркотик. Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев ранее сообщил ТАСС, что организация 3 февраля проведет разбирательство этого инцидента.

"В первый раз об этом слышу. У меня по дисциплине в команде очень строго, и мне тяжело в это поверить. Это член сборной России, участник последнего чемпионата мира. По дисциплине у меня вообще нет к нему вопросов: и он, и Оганнисян должны были поехать на турнир в Италию", - сказал Фархутдинов.

На прошлогоднем чемпионате мира в Екатеринбурге Кушиташвили дошел до 1/4 финала. Он является двукратным чемпионом России (2015, 2018), бронзовым призером чемпионата страны (2016) в весовой категории до 81 кг.

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Бокс
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