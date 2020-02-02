В новый международный пул допинг-тестирования UCI включены 44 российских велосипедиста

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение включить в свой пул допинг-тестирования на 2020 год 44 представителя России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе UCI.

Согласно информации, предоставленной Международным союзом велосипедистов, в новый пул тестирования UCI включено 1310 спортсменов. Наибольшее представительство в нем имеют Италия (151 человек), Бельгия (142) и Франция (141).

По сравнению с 2019 годом, число включенных в пул россиян уменьшилось на одного. В международный пул допинг-тестирования вошли чемпионы мира по велогонкам на треке Анастасия Войнова, Денис Дмитриев и Дарья Шмелева, лидер российской команды на шоссе Ильнур Закарин. В пуле продолжает отсутствовать двукратный чемпион мира на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс, в 2017 году получивший российское гражданство.

Под контролем международных антидопинговых органов продолжает находиться и бронзовый призер Игр-2008 по маунтинбайку Ирина Калентьева, осенью 2019 года объявившая о завершении спортивной карьеры.

В допинг-пул тестирования UCI на 2019 год входило 1189 спортсменов. Лидерами по числу представителей в этом списке были Франция (140 человек), Италия (131) и Бельгия (129).