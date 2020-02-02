Фехтовальщики РФ занимают 2-е место по представительству в международном пуле тестирования

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики занимают второе место по представительству в новом международном пуле допинг-тестирования на 2020 год. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации фехтования (FIE), всего в этот пул входят 192 спортсмена.

На эту тему

Лидирует по числу спортсменов, внесенных в международный пул, Италия (25 человек), второй идет Россия (19). Третье-четвертое места занимают фехтовальщики США и Франции (по 18).

В число 19 россиян, включенных в пул допинг-тестирования FIE на 2020 год, вошли Тимур Арсланов, Сергей Бида, Алексей Черемисинов, Дмитрий Даниленко, Инна Дериглазова, Яна Егорян, Никита Глазков, Камиль Ибрагимов, Анастасия Иванова, Виолетта Колобова, Лариса Коробейникова, Константин Лоханов, Ольга Никитина, Софья Позднякова, Вениамин Решетников, Тимур Сафин, Софья Великая, Аделина Загидуллина и Дмитрий Жеребченко.

В пулы тестирования Российского антидопингового агентства на первый квартал 2020 года входят 10 российских фехтовальщиков.