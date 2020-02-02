Итальянская горнолыжница Бриньоне победила в супергиганте на этапе КМ в Сочи

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Итальянка Федерика Бриньоне выиграла соревнования в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи.

Итальянка показала время 1 минута 25,33 секунды, второе место заняла ее соотечественница София Годжа (отставание 0,20 секунды), третье - швейцарка Йоана Хэлен (+0,34). Россиянка Юлия Плешкова стала 31-й (+6,12), ее соотечественница Александра Прокопьева не сумела завершить дистанцию.

После выступления француженки Лоры Гош соревнования были временно прерваны из-за сильного снегопада. Ранее по аналогичной причине были отменены три тренировки, а в субботу - соревнования в скоростном спуске.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии 6-9 февраля.