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Зимние олимпийские виды спорта

Итальянская горнолыжница Бриньоне победила в супергиганте на этапе КМ в Сочи

Россиянка Юлия Плешкова стала 31-й
Федерика Бриньоне EPA-EFE/YURI KOCHETKOV
Описание
Федерика Бриньоне
© EPA-EFE/YURI KOCHETKOV

СОЧИ, 2 февраля. /ТАСС/. Итальянка Федерика Бриньоне выиграла соревнования в супергигантском слаломе на этапе Кубка мира по горнолыжному спорту в Сочи.

Итальянка показала время 1 минута 25,33 секунды, второе место заняла ее соотечественница София Годжа (отставание 0,20 секунды), третье - швейцарка Йоана Хэлен (+0,34). Россиянка Юлия Плешкова стала 31-й (+6,12), ее соотечественница Александра Прокопьева не сумела завершить дистанцию.

После выступления француженки Лоры Гош соревнования были временно прерваны из-за сильного снегопада. Ранее по аналогичной причине были отменены три тренировки, а в субботу - соревнования в скоростном спуске.

Следующий этап Кубка мира пройдет в Германии 6-9 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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