Перед сборной России по мини-футболу будет поставлена задача выиграть медали ЧМ

Сборная России в субботу обыграла команду Хорватии со счетом 4:3 в заключительном матче элитного раунда отборочного турнира и напрямую вышла на чемпионат мира. В отборочной группе россияне также победили словаков (7:1) и уступили команде Азербайджана (3:4).

"Мы никогда не ставим перед собой низких задач, будет поставлена задача завоевать медали. Чемпионат мира будет проходить в Литве, что позволит приехать туда большому количеству наших болельщиков. Надеемся, что мы сможем восстановить пять игроков, которые не попали в состав на отборочный турнир из-за травм. Загадывать в спорте нельзя, но надеюсь, что сборная будет в полном порядке", - отметил Алиев.

Чемпионат мира 2020 года пройдет с 12 сентября по 4 октября в Литве. Чемпионат мира проходит раз в четыре года. На предыдущем турнире сборная России стала серебряным призером, в 1996 году россияне завоевали бронзовые медали. Также россияне являются чемпионами Европы (1999), пятикратными серебряными (1996, 2005, 2012, 2014, 2016) и трехкратными бронзовыми (2001, 2007, 2018) призерами.