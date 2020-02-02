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Зимние олимпийские виды спорта

Курашов: Демидова способна победить в общем зачете Кубка мира в хафпайпе

В воскресенье россиянка заняла второе место на этапе Кубка мира в США
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Валерия Демидова способна победить в общем зачете Кубка мира в дисциплине "хафпайп". Об этом ТАСС заявил президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов.

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В воскресенье Демидова заняла второе место в хафпайпе на этапе Кубка мира по фристайлу в США. 19-летняя россиянка в лучшей попытке показала результат 89,00 балла. Победила олимпийская чемпионка канадка Кэсси Шарп (90,00), третьей стала ее соотечественница Рейчел Каркер (88,00).

"Мы, конечно, довольны выступлением Валерии и постепенно усложняем программу. Серебряная медаль - доказательство, что мы на правильном пути, - сказал Курашов. - Надеемся на победу в общем зачете. Разница с китайской спортсменкой, идущей следом, составляет 45 очков, это немного, идем в притирочку".

На прошлом этапе, который прошел в Китае 20 декабря, Демидова стала первой россиянкой, победившей в хафпайпе на этапах Кубка мира. До этого лучшим достижением россиян в хафпайпе были две бронзовые медали Демидовой (в 2017 году на этапе в Китае и в 2019-м - в Новой Зеландии).

"Учитывая, что это не наша дисциплина, а американская, наше лидерство радует. И мы надеемся на победу в общем зачете в хафпайпе", - добавил Курашов.

Демидова занимает первое место в общем зачете Кубка мира в этой дисциплине после четырех этапов. Заключительный этап в хафпайпе пройдет 14 февраля в Калгари (Канада).

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Зимние олимпийские виды спорта
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