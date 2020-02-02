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Зимние олимпийские виды спорта

Россиянка Иванова вернулась на первое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту

На седьмом этапе Кубка мира в Оберхофе она стала второй
Татьяна Иванова EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Татьяна Иванова
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 2 февраля. Российская саночница Татьяна Иванова заняла второе место на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Иванова по итогам двух попыток уступила победительнице 0,040 секунды. Лучшей стала представительница Германии Анна Беррайтер (1.22,836), третье место заняла американка Саммер Бритчер (+0,104). Еще одна россиянка Виктория Демченко заняла пятое место, уступив победительнице 0,223 секунды, Екатерина Катникова стала седьмой (+0,389), Олеся Михайленко - 14-й (+0,881).

Для Ивановой этот результат стал лучшим в карьере на трассе в Оберхофе, до этого она становилась третьей в 2017 году. Второе место позволило ей вновь возглавить общий зачет Кубка мира, в активе 28-летней россиянки 822 балла, второй идет немка Юлия Таубиц (810), третьей - Демченко (592).

Иванова является чемпионкой мира (2019) и серебряным призером Олимпийских игр - 2014 в эстафете. Также она четыре раза становилась чемпионкой Европы в одиночных заездах (2010, 2012, 2018, 2020) и два раза - победительницей европейских первенств в эстафете (2012, 2018).

Чемпионат мира по санному спорту пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи. Следующий этап пройдет 22-23 февраля в немецком Винтерберге.

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Зимние олимпийские виды спорта
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