Преодолев трудности. Сборная России по мини-футболу без ведущих игроков вышла на ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по мини-футболу в субботу одержала победу в квалификационном турнире и завоевала прямую путевку на чемпионат мира 2020 года. Турнир пройдет в литовских городах Вильнюс, Каунас и Клайпеда c 12 сентября по 4 октября. Российская команда начала отбор на мировое первенство в октябре прошлого года. Тогда в основном раунде квалификации россияне переиграли команды Боснии и Герцеговины (4:2), Швеции (7:3) и сыграли вничью с хорватами (2:2). Из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей россияне заняли первое место, хорваты - второе. В элитном раунде сборные России и Хорватии снова попали в одну группу, дополнили квартет С команды Азербайджана и Словакии.

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В элитном раунде квалификации 16 команд разбиты на четыре группы. Победитель каждого из квартетов получает прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, разыгрывают между собой две оставшиеся путевки в плей-офф. Встречи элитного раунда группы С проходили в хорватском городе Осиек. Трудности с составом Сборная России перед началом элитного раунда квалификации из-за травм не досчиталась целого ряда важных игроков, в числе которых Андрей Афанасьев, Сергей Абрамович и Сергей Абрамов. Как сообщил ТАСС глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев, по ходу тренировочных сборов семь российских футболистов подхватили вирус, вследствие чего не тренировались на протяжении четырех дней. Перед турниром эта информация не разглашалась для того, чтобы соперники российской команды не знали о ее слабостях. Многие игроки сборной России набирали форму уже по ходу турнира и достигли хороших кондиций к последнему и решающему матчу с хорватами. В стартовой встрече элитного раунда российские футболисты уверенно переиграли словаков со счетом 7:1, после чего уступили команде Азербайджана (3:4). Перед заключительным игровым днем ситуация в турнирной таблице сложилась таким образом, что только победа гарантировала россиянам продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира. Российские футболисты в напряженном матче обыграли хозяев турнира со счетом 4:3. Помогли сборной России и словаки, которые ранее сыграли вничью с командой Азербайджана (3:3). В случае победы азербайджанцев три сборные (России, Азербайджана и Хорватии) имели бы по шесть очков и по лучшей разнице мячей в личных встречах между командами первое место досталось бы хорватам, а россиянам пришлось бы пробиваться на мировое первенство через игры плей-офф. "В третьей игре сказался опыт тренерского штаба во главе с Сергеем Скоровичем и хорошая игра лидеров, все это позволило нам переиграть сборную Хорватии у нее дома при полных трибунах. Радует, что наша команда умеет собраться в нужный момент и не допустить осечки, непопадание на чемпионат мира было бы большой трагедией для нас", - подчеркнул Алиев.

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