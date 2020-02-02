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Australian Open

Джокович в восьмой раз в карьере выиграл Australian Open

В финале сербский теннисист обыграл австрийца Доминика Тима в пяти сетах
Новак Джокович EPA-EFE/FRANCIS MALASIG
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/FRANCIS MALASIG

ТАСС, 2 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл австрийца Доминика Тима в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования прошли в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 в пользу 32-летнего серба, имевшего второй номер посева, 26-летний Тим был посеян на турнире под пятым номером. Матч продолжался 3 часа 59 минут. Спортсмены встретились в 11-й раз, Джокович одержал седьмую победу. Последний раз они играли друг против друга на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в ноябре прошлого года, тогда Тим одержал единственную победу над Джоковичем на харде (в воскресенье игроки провели пятый матч на этом покрытии).

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Джокович в 31-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч (10 раз спортсмен проигрывал в решающей пятой партии), во второй раз для серба финальный матч Australian Open прошел в пяти сетах: в финале 2012 года серб обыграл испанца Рафаэля Надаля, всего на турнирах серии Большого шлема он провел пять пятисетовых финальных поединков, уступив лишь в одном (в финале Открытого чемпионата США 2012 года серб проиграл британцу Энди Маррею).

Серб в восьмой раз стал победителем Australian Open (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019, 2020), что является рекордным показателем у мужчин, вторым по количеству побед на Открытом чемпионате Австралии идет швейцарец Роджер Федерер (6), которого он обыграл в полуфинале турнира, среди женщин лучшей по этому показателю является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 11 побед. Серб ни разу не проигрывал в финалах Australian Open, кубок Джоковичу вручил победитель турнира 2005 года россиянин Марат Сафин. Он стал третьим теннисистом после Надаля (12) и Федерера (8), кто одерживал как минимум восемь побед на одном турнире Большого шлема. Свой первый титул Большого шлема он также завоевал в Австралии (2008).

Джокович выиграл 17-й титул на турнирах серии Большого шлема (по этому показателю среди мужчин лидирует швейцарец Роджер Федерер (20), вторым идет Надаль (19), больше всего титулов в активе австралийки Маргарет Корт (24), среди действующих теннисисток у американки Серены Уильямс 23 титула. Также он пять раз выигрывал Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018, 2019), трижды - Открытый чемпионат США (2011, 2015, 2018) и один раз - Открытый чемпионат Франции (2016). Победа позволит Джоковичу вернуться на первое место в рейтинге АТР, обновленная версия которого будет опубликована в понедельник, ранее серб четырежды возглавлял рейтинг ATP и в общей сложности провел 275 недель в ранге первой ракетки мира (лидер - Федерер, возглавлявший рейтинг в течение 310 недель, вторым идет американец Пит Сампрас - 286 недель), Федерер и Джокович по пять раз заканчивали сезон во главе рейтинга (лидер - Сампрас, который шесть раз оставался на первом месте рейтинга по окончании сезона).

Тим в третий раз дошел до финала турнира серии Большого шлема, до этого австриец дважды доходил до финала Открытого чемпионата Франции (2018, 2019), оба раза уступив Надалю. Австриец после выхода в финал турнира поднимется с пятой на четвертую строчку мирового рейтинга, опередив россиянина Даниила Медведева. В активе Тима 16 титулов АТР, он в седьмой раз в карьере проиграл пятисетовую встречу (при семи победах). За победу Джокович получил чек на сумму $4 120 000, Тим - $2 065 000.

Теги
Australian OpenДжокович, Новак
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Australian Open
Джокович пожелал Тиму будущих побед на турнирах Большого шлема
В воскресенье сербский теннисист обыграл в пяти сетах австрийца в финале Australian Open
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