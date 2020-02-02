Драка с росгвардейцем и наркотики. В Москве задержан боксер сборной России

Утром 2 февраля Telegram-канал "112" сообщил, что 24-летний Кушиташвили и его друг, боксер Овик Оганнисян, в ночь на воскресенье были задержаны для проверки документов сотрудниками Росгвардии в одном из домов на Фрунзенской набережной при попытке забрать наркотики из закладки. В Управлении Росгвардии по Москве ТАСС подтвердили информацию о нападении спортсменов, подозреваемых в незаконном хранении наркотиков, на сотрудника ведомства при их задержании.

Собеседник агентства сообщил, что на Фрунзенской набережной сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться в одном из подъездов. "В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо, - сообщили в Росгвардии. - Мужчины были задержаны, в ходе личного досмотра в присутствии понятых у одного из них был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признано наркотическим - кокаином".

По его словам, пострадавшему при задержании росгвардейцу была оказана медицинская помощь. "Его жизни и здоровью ничего угрожает", - сказал он.

По информации Telegram-канала, напавшим на сотрудника Росгвардии был именно Кушиташвили, Оганнисян же сопротивления не оказывал. После задержания, как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, в отношении Кушиташвили было возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). В пресс-службе Управления Росгвардии по Москве подтвердили ТАСС, что "в отношении одного из задержанных за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело", не уточнив фамилию задержанного.

В Федерации бокса России сообщили ТАСС, что планируют провести разбирательство инцидента. "Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жесткое наказание", - сказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

По дисциплине вопросов не было

Кушиташвили является уроженцем одного из бурятских сел. Там же он начал заниматься боксом, пока не переехал в подмосковное Одинцово, где сейчас живет и тренируется. Первым крупным успехом боксера, выступающего в весовой категории до 81 кг, стала победа на чемпионате России 2015 года.

Кушиташвили был включен в состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года в Харькове, однако его вместе с пресс-атташе Федерации бокса России, несколькими болельщиками и двумя журналистами не пустили на Украину при пересечении границы. Это было сделано без объяснения причин, несмотря на гарантию организаторов соревнований в плане нахождения на Украине и безопасности.

Спустя год боксер вновь стал чемпионом России. В августе 2019 года он был включен в состав национальной команды на сентябрьский чемпионат мира в Екатеринбурге. Там он дошел до 1/4 финала, в двух поединках уверенно победив по очкам валлийца Сэмми Ли и белоруса Михаила Догилевца. В четвертьфинале Кушиташвили уступил олимпийскому чемпиону из Кубы Хулио ла Крусу.

Последним крупным турниром боксера стал чемпионат России в ноябре прошлого года в Самаре, в котором он проиграл в финале Имаму Хатаеву из Чечни. По итогам турнира Кушиташвили получил сертификат на 300 тыс. рублей, а также специальный приз "За волю к победе".

Новость о задержании Кушиташвили удивила главного тренера мужской сборной России Виктора Фархутдинова. "В первый раз об этом слышу. У меня по дисциплине в команде очень строго, и мне тяжело в это поверить, это член сборной России, участник последнего чемпионата мира. По дисциплине у меня вообще нет к нему вопросов: и он, и Оганнисян должны были поехать на турнир в Италию", - сказал ТАСС Фархутдинов.

Учитывая выступление на чемпионате мира, Кушиташвили был одним из претендентов на участие в олимпийском квалификационном турнире, который должен пройти с 13 по 23 марта в Лондоне.