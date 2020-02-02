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Зимние олимпийские виды спорта

Иванова, Павличенко и Репилов вошли в состав сборной России по санному спорту на ЧМ в Сочи

Окончательная заявка будет сформирована по итогам тренировочной недели

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Лидеры общего зачета Кубка мира по санному спорту Татьяна Иванова и Роман Репилов, а также занимающие третьи места в мировом рейтинге Виктория Демченко и Семен Павличенко вошли в состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет с 14 по 16 февраля в Сочи. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Сергей Чудинов.

"Окончательный состав сборной России будет утвержден на тренерском совете, который пройдет во время тренировочной недели в Сочи, - сказал Чудинов. - Но уже сейчас можно сообщить о том, что в команду на главный турнир года войдут Иванова, Демченко, Екатерина Катникова, Репилов, Павличенко, Максим Аравин, а также три экипажа: Александр Денисьев и Владислав Антонов, Владислав Южаков и Юрий Прохоров, Всеволод Кашкин и Константин Коршунов. Надеюсь, что с ними все будет в порядке".

Главный тренер заметил, что за четвертую квоту у женщин будут бороться участница Олимпиады-2018 Екатерина Батурина и Олеся Михайленко, у мужчин на единственное оставшееся место в составе претендуют Александр Горбацевич и Степан Федоров. Выбор будет сделан исходя из результатов, показанных на тренировочной неделе в Сочи, которая стартует 4 февраля.

На чемпионате мира 2019 года, который проходил в немецком Винтерберге, сборная России завоевала золото в эстафете (Иванова, Павличенко, двойка Южакова и Прохорова) и две бронзовые медали (Павличенко в личной гонке и спринте).

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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