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Australian Open

Тим надеется взять реванш у Джоковича за поражение в финале Australian Open

В воскресенье австриец проиграл сербу со счетом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6

ТАСС, 2 февраля. Австрийский теннисист Доминик Тим заявил, что надеется взять реванш у серба Новака Джоковича за поражение в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом Тим рассказал в эфире телеканала "Евроспорт" по окончании встречи.

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В воскресенье Тим проиграл Джоковичу со счетом 4:6, 6:4, 6:2, 3:6, 4:6. Джокович в восьмой раз победил на Открытом чемпионате Австралии, что является рекордом турнира в мужском разряде, среди женщин лучшей по этому показателю является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 11 побед.

"Хочу поздравить Новака и всю его команду, это удивительное достижение, - сказал Тим. - Ты и два других парня (испанец Рафаэль Надаль и швейцарец Роджер Федерер - прим. ТАСС) вывели мужской теннис на новый уровень. Я счастлив и горжусь тем, что могу соревноваться в одно время с вами".

"Сегодня мне чуть-чуть не хватило, но я надеюсь, что возьму реванш. Я чувствовал невероятную поддержку по ходу всего Открытого чемпионата Австралии, спасибо всем, кто приходит на турнир и кто его организует", - добавил теннисист.

Тим в третий раз дошел до финала турнира серии Большого шлема, до этого австриец дважды доходил до финала Открытого чемпионата Франции (2018, 2019), оба раза уступив Надалю. Австриец после выхода в финал турнира поднимется с пятой на четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), опередив россиянина Даниила Медведева. В активе Тима 16 титулов на турнирах под эгидой ATP, он седьмой раз в карьере проиграл пятисетовую встречу (при семи победах).

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