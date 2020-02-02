Джокович пожелал Тиму будущих побед на турнирах Большого шлема

ТАСС, 2 февраля. Сербский теннисист Новак Джокович, защитивший титул победителя Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), пожелал после финальной встречи удачи своему сопернику, австрийцу Доминику Тиму на будущих турнирах серии Большого шлема. Об этом он рассказал в прямом эфире телеканала "Евроспорт".

В воскресенье Джокович победил в пяти сетах в финальном матче первого турнира Большого шлема этого сезона Тима и в восьмой раз стал победителем соревнований. Для 26-летнего Тима этот финал стал третьим на турнирах Большого шлема, до этого он дважды проиграл на Открытом чемпионате Франции (2018, 2019) испанцу Рафаэлю Надалю.

"Поздравляю Доминика с невероятным турниром, был сложный матч, немного не повезло, но ты был близок к победе. У тебя будет еще время, ты завоюешь несколько титулов Большого шлема. Выражаю уважение семье Доминика и его команде, вы потрясающие люди, удачи вам. Хочу также поблагодарить мою команду, семью, брата, который приехал сюда, и мы хорошо провели время", - заявил Джокович.

"В начале 2020 года были ужасные вещи - лесные пожары в Австралии, конфликты в разных частях мира, а также погиб вместе с дочкой Коби Брайант, который был мне близок, был для меня наставником. Думаю, что это напоминание нам всем быть вместе больше, чем когда-либо, сложно жить без семьи и близких людей. Хочу поблагодарить всех, кто приходил сюда каждые две недели, поддерживал, спортсменов, мальчиков, подающих мячи, организаторов, это мой любимый корт, любимый стадион в мире, и я рад вновь стоять здесь и держать в руках этот приз", - заключил он.

Джокович в восьмой раз стал победителем Открытого чемпионата Австралии (2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019, 2020), что является рекордным показателем. Серб ни разу не проигрывал в финалах этого турнира. Джокович выиграл 17-й титул на турнирах серии Большого шлема, по этому показателю среди мужчин лидирует швейцарец Роджер Федерер (20), вторым идет Надаль (19). Также Джокович пять раз выигрывал Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018, 2019), трижды - Открытый чемпионат США (2011, 2015, 2018) и один раз - Открытый чемпионат Франции (2016).

Победа в Мельбурне позволит Джоковичу вернуться на первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого будет опубликована в понедельник. Всего в его активе 78 побед на турнирах АТР.