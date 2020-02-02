Мельников: FIS довольна организацией сочинского этапа Кубка мира по горнолыжному спорту

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) поздравила организаторов сочинского этапа Кубка мира по горнолыжному спорту с успешным проведением соревнований в крайне непростых погодных условиях. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации горнолыжного спорта (РФГС) Леонид Мельников.

В рамках сочинского этапа Кубка мира, который был запланирован на 1-2 февраля, женщины должны были соревноваться в скоростном спуске и супергиганте. Из-за большого количества выпавшего снега субботний скоростной спуск организаторам пришлось отменить, а воскресный супергигант состоялся.

"У представителей FIS к нам никаких претензий нет. Люди понимают, что погода в горах непредсказуемая, и работы было проделано очень много. Когда сегодня соревнования состоялись, то все друг друга поздравили и сказали нам "спасибо", а генеральный секретарь Сара Льюис прислала поздравление с тем, что мы смогли справиться с такими непростыми погодными условиями", - сказал Мельников.

Глава РФГС заметил, что практически всю неделю в районе проведения соревнований шел сильный снег, и в субботу с утра было невозможно очистить трассу до основы. "Вчера соревнования не проводились по той причине, что снег был недостаточно жесткий. Из соображений безопасности субботний скоростной спуск был отменен. Даже если мы бы рискнули и стали проводить вчера соревнования, то трасса не смогла бы выдержать два заезда подряд", - заметил Мельников.

"Мы приняли решение провести в воскресенье супергигант, все полотно трассы еще вчера было вскрыто машинами и обильно спринцовано водой. Сегодня утром подготовительные работы были продолжены, и к моменту старта супергиганта она была в идеальном состоянии, что позволило в итоге успешно провести соревнования", - подытожил собеседник ТАСС.