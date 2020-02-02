Драчев: успех россиян на юниорском ЧМ по биатлону стал плодом работы с регионами

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Успешное выступление сборной России на юниорском и юношеском чемпионатах мира по биатлону является плодом совместной работы тренерского штаба команды и регионов. Об этом ТАСС рассказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Сборная России по итогам соревнований в швейцарском Ленцерхайде разделила первое место с командой Норвегии в едином общекомандном зачете. Российская команда завоевала девять медалей - пять золотых, три серебряные и одну бронзовую.

"Все отработали очень хорошо, команда была на хорошем подъеме, есть с кем работать. Все награды, что мы завоевали, являются плодом совместной работы сборной с регионами, которые нам помогли, - сказал Драчев. - Бывали годы, когда нам удавалось выиграть больше наград, но на сегодняшний день это великолепный результат".

По словам главы СБР, самым приятным моментом турнира стала заключительная гонка, в которой Анастасия Шевченко финишировала первой с российским флагом. "Этим мы поставили красивую точку, что очень значимо", - отметил он.

В 2021 году юниорский чемпионат мира пройдет в австрийском Обертиллиахе.