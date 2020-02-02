Хоккеист Романов ставит перед собой задачу попасть в состав сборной России на ЧМ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Защитник московского ЦСКА Александр Романов отметил, что ставит перед собой задачу закрепиться в сборной России и попасть в состав на чемпионат мира. Об этом Романов рассказал журналистам после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против "Куньлуня" (3:0).

20-летний Романов впервые в карьере вошел в состав сборной России, которая с 6 по 9 февраля сыграет на третьем этапе Евротура, Шведских играх.

"Моя задача заключается в том, чтобы показать все, на что способен. Есть мечта и задача попасть в состав сборной на чемпионат мира. К этому надо стремиться, а там уже как будет", - сказал Романов.

Романов дважды выступал на молодежных чемпионатах мира (2019, 2020), где завоевал бронзу и серебро соответственно. Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин вошел в состав штаба на Шведские игры. Помимо Романова, в национальную команду на третий этап Евротура вызваны еще пять участников молодежного чемпионата мира 2020 года.

"Конечно, очень приятно, что много молодых ребят вызваны на Евротур, все друг друга знаем, все свои. Классно, что тренер, с которым я два года работал и который доверял мне на молодежных чемпионатах мира, будет с нами и на Евротуре", - отметил Романов.

Сборная России в рамках третьего этапа Евротура сыграет с командами Финляндии (6 февраля), Швеции (8 февраля) и Чехии (9 февраля). Чемпионат мира пройдет в швейцарских городах Цюрих и Лозанна с 8 по 24 мая.