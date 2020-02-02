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Спенсер Фу: в "Куньлуне" нет излишнего волнения из-за вспышки коронавируса

Хоккеисты команды обладают всей необходимой информацией относительно пневмонии в Китае

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Игроки китайского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" не опасаются за свое здоровье из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной вирусом 2019-nCoV. Об этом журналистам после матча с ЦСКА в Москве рассказал нападающий "Куньлуня" Спенсер Фу.

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"Мы хорошо проинформированы, и у нас нет никаких опасений. В Китае нет никого из команды, а также наших родных, жен, подруг. Мы переживаем за китайский народ и за то, что происходит в стране. Тот факт, что мы не можем вернуться домой, на нашу арену, к нашим болельщикам, - дополнительная трудность. Но мы держим себя в руках и думаем, что все будет нормально", - отметил Спенсер Фу.

Защитник "Куньлуня" Денис Осипов подчеркнул, что все игроки китайской команды с пониманием относятся к ситуации. "У нас был один контроль в Челябинске, мы успели вылететь из Китая до начала вспышки. Всех родственников вывезли из Китая, лично у меня никакого волнения нет. Мы не обращаем внимания на то, что все оставшиеся матчи будут на выезде, без разницы, где играть", - сказал Осипов журналистам.

"Куньлунь" после 57 игр набрал 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче китайская команда 11 февраля встретится с новосибирской "Сибирью".

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV составляет почти 15 тыс. человек, умерли не менее 304 жителя страны, из больниц выписаны более 400 пациентов. Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. "Куньлунь" свою единственную оставшуюся домашнюю встречу регулярного чемпионата с рижским "Динамо" проведет в Новосибирске.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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