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Единая лига ВТБ

Дабл-дабл Шведа принес "Химкам" победу над УНИКСом в матче Единой лиге ВТБ

Встреча завершилась гостевой победой "Химок" со счетом 98:88

ТАСС, 2 февраля. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" со счетом 98:88 на выезде обыграл казанский УНИКС в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в "Баскет-холле" в присутствии 4155 зрителей.

Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты "Химок" Девин Букер и Алексей Швед, которые набрали по 25 очков. Также Швед отдал 13 передач и оформил дабл-дабл. В составе УНИКСа по 20 очков на счету Эрика Макколлума и Джамара Смита.

В первом матче команд в этом сезоне "Химки" одержали домашнюю победу со счетом 109:83. Всего УНИКС не может обыграть "Химки" пять матчей кряду, последний раз казанцы выигрывали 22 мая прошлого года в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ (96:91).

"Химки" продолжают возглавлять турнирную таблицу с 15 победами при одном поражении, команда одержала четвертую победу кряду. УНИКС прервал серию из трех побед и идет четвертым (9 побед, 6 поражений).

В следующем матче "Химки" примут 10 февраля "Нижний Новгород", перед этим команда в Евролиге сыграет в гостях с израильским "Маккаби" из Тель-Авива (5 февраля) и дома с сербской "Црвеной Звездой" (7 февраля). УНИКС в Единой лиге ВТБ сыграет с белорусским клубом "Цмоки-Минск" 9 февраля, до этого клуб примет 5 февраля в Еврокубке литовский "Ритас".

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