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Бокс

Кремлев: боксер Кушиташвили ранее не был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков

Генеральный секретарь отметил, что федерация уже начала разбирательство
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный чемпион России по боксу, участник прошлогоднего чемпионата мира Георгий Кушиташвили ранее не был замечен в употреблении алкоголя и наркотиков. Об этом ТАСС рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

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Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. При обыске у него был обнаружен кокаин. В отношении боксера возбуждено дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

"Мы уже ведем разбирательство по произошедшему. Это странная история, поскольку два-три дня назад он приехал со сборов. Какие там могли быть наркотики? Он никогда не пользовался [наркотиками], никогда не был замечен даже в пьянстве", - сказал Кремлев.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером. На чемпионате мира - 2019 в Екатеринбурге он дошел до 1/4 финала.

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