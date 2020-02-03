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ММА

Федор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью

В последний раз россиянин выходил в октагон 29 декабря 2019 года
Федор Емельяненко AP Photo/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий поединок летом или осенью. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Возможно, выступлю летом или осенью", - сказал Емельяненко.

В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года, в поединке на турнире организации Bellator в японской Сайтаме нокаутировав американца Куинтона Джексона в первом раунде. Спортсмен отметил, что получил травмы руки и ноги в том поединке.

"Переломов нет, но я ушиб руку последним ударом - немножко барахлит средний палец, и травмировал ногу. Соперник выставил блок после удара ногой, который мне все же удалось немного ослабить. Но это все равно было достаточно серьезно, и травмировалась мышца ноги", - рассказал спортсмен.

Согласно контракту с Bellator, Емельяненко должен провести еще два боя. В активе 43-летнего россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

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