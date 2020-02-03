Семья Федора Емельяненко советует бойцу завершить карьеру

В последний раз Емельяненко выходил в октагон 29 декабря 2019 года, в поединке на турнире организации Bellator в японской Сайтаме нокаутировав американца Куинтона Джексона в первом раунде. Согласно контракту с Bellator, 43-летний Емельяненко должен провести еще два боя.

"Мои девочки постоянно мне об этом [завершении карьеры] говорят, а также мама, жена, старшая дочка. Все очень переживают, ждут не дождутся, когда я закончу. Но все понимают, что это мое решение, и меня поддерживают. Я муж, отец и должен обеспечивать свою семью, думать о завтрашнем дне", - сказал Емельяненко.

Емельяненко возобновил карьеру в 2015 году после трехлетнего перерыва. За это время спортсмен провел семь поединков, в пяти из которых одержал победы. Всего на счету россиянина 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.