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Зимние олимпийские виды спорта

Забияко и Энберт продолжают тренировки в ожидании разрешения врачей работать в полную силу

Спортсмены рассказали, что от всей души болели за сборную России во время чемпионата Европы
Александр Энберт и Наталья Забияко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Энберт и Наталья Забияко
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряные призеры Олимпиады-2018 по фигурному катанию в командном турнире россияне Наталья Забияко и Александр Энберт продолжают совместные тренировки в ожидании разрешения врачей работать партнеру в полную силу. Об этом спортсмены рассказали ТАСС.

Забияко и Энберт также являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы 2018 года. В прошлом сезоне фигуристы завоевали серебро на чемпионате России, однако прекратили соревновательную деятельность перед чемпионатом Европы из-за проблем со здоровьем у Энберта. Врачи рекомендовали спортсмену тщательно следить за частотой сердечных сокращений и не допускать нагрузок, приводящим к повышению пульса свыше 140 ударов в минуту.

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"Мы по-прежнему в подвешенном состоянии в ожидании, когда же все-таки сможем вернуться к полноценным тренировкам. Очень хотелось бы продолжать работать, но это, конечно, вопрос к моему лечащему доктору. Так что я все еще не оставляю надежду выступить на следующем чемпионате России. Мы катаемся в спокойном режиме, делаем поддержки, выбросы, зная свой максимальный уровень нагрузок - режим "не более 140 ударов пульса в минуту" по-прежнему в силе", - рассказал Энберт.

Спортсмены рассказали, что от всей души болели за сборную России во время чемпионата Европы в австрийском Граце. "Мы болели за всех, в том числе за друзей из других стран, которых приобрели за время наших выступлений. Но я не знаю, смогу ли когда-то болеть за кого-то сильнее, чем за сборную России во всех видах спорта. И то, что наши ребята сделали в Граце, это победа нашей страны, победа наших методик, нашей школы", - подчеркнул Энберт.

"Да, мы конкурируем и внутри страны, нашей команды, но когда доходит дело до соревнований, ты болеешь и радуешься за каждого из наших ребят, насколько хватает сил. Рад, что ребята идут вперед, пусть у кого-то что-то получается, что-то нет, но у каждого из них свой путь", - сказал фигурист.

"Действительно было здорово смотреть этот чемпионат Европы, - сказала Забияко. - Но куда лучше было бы смотреть на все это изнутри. Например, из уголка кисс энд край (зона ожидания результатов - прим. ТАСС)".

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Зимние олимпийские виды спорта
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