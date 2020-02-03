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ATP

Новак Джокович возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов

В минувшие выходные серб выиграл Australian Open
Новак Джокович EPA-EFE/ROMAN PILIPEY
Описание
Новак Джокович
© EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

ТАСС, 3 февраля. Серб Новак Джокович занял первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) после победы на Открытом чемпионате Австралии - первом в сезоне турнире серии Большого шлема. Обновленный рейтинг опубликован в понедельник на официальном сайте организации.

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В финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в воскресенье 32-летний Джокович выиграл у австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Ранее Джокович четырежды возглавлял рейтинг ATP и в общей сложности провел 275 недель в ранге первой ракетки мира. Лидером по этому показателю является швейцарец Роджер Федерер, возглавлявший рейтинг в течение 310 недель.

Серб, в активе которого 9720 очков, поднялся на одну позицию, сместив с первой строчки испанца Рафаэля Надаля (9395). Лидирующую тройку замыкает Федерер (7130).

Тим (7045) улучшил свое положение в рейтинге на один пункт, сместив с четвертого на пятое место россиянина Даниила Медведева (5960). Вслед за Медведевым в первой десятке расположились грек Стефанос Циципас (4745), дошедший до полуфинала Открытого чемпионата Австралии представитель Германии Александр Зверев (3885), итальянец Маттео Берреттини (2905), француз Гаэль Монфис (2700) и бельгиец Давид Гоффен (2555).

Россиянин Андрей Рублев (2174) поднялся с 16-го на 15-е место, Карен Хачанов (1995) сохранил 17-ю строчку рейтинга.

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