Победительница Открытого чемпионата Австралии Кенин вошла в десятку лучших рейтинга WTA

ТАСС, 3 февраля. Американка София Кенин поднялась на восемь позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы на Открытом чемпионате Австралии - первом в сезоне турнире серии Большого шлема. Обновленный рейтинг опубликован в понедельник на официальном сайте организации.

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На счету 21-летний уроженки Москвы 4495 очков, на данный момент она занимает седьмое место.

Австралийка Эшли Барти (8367) продолжает удерживать лидерство в рейтинге. Вслед за ней в первой десятке расположились румынка Симона Халеп (6101), чешка Каролина Плишкова (5290), украинка Элина Свитолина (4775), швейцарка Белинда Бенчич (4675), канадка Бьянка Андрееску (4665). Восьмое место занимает нидерландка Кики Бертенс (3965), девятое - американка Серена Уильямс (3915). Десятку замыкает японка Наоми Осака (3626).

Лучшей из россиянок в рейтинге на данный момент является сохранившая 28-ю строчку Екатерина Александрова (1700). Четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии Анастасия Павлюченкова (1486) опустилась с 30-го на 33-е место, 38-е место занимает Вероника Кудерметова (1353), 49-е - Светлана Кузнецова (1123), 54-е - Анна Блинкова (1049), 71-е - Дарья Касаткина (850), 89-е - Виталия Дьяченко (709).