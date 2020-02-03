Федор Емельяненко посоветовал Хабибу Нурмагомедову восполнять недостатки в технике

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Обладателю пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянину Хабибу Нурмагомедову необходимо восполнять недостающие моменты в технике. Такое мнение в интервью ТАСС высказал российский боец, председатель наблюдательного совета Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко.

Нурмагомедов в сентябре прошлого года провел вторую защиту титула чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

"Последние [бои Нурмагомедова] не смотрел, - сказал Емельяненко. - Хабиб нашел свой конек, он выигрывает своими сильными сторонами. Крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше оппонентов".

"Но Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которой есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног. А так он все делает правильно. И у него есть время для того, чтобы освоить эти техники и быть еще выше и лучше", - добавил собеседник агентства.

Также Емельяненко заметил, что Нурмагомедов повлиял на популярность ММА в России. Ближайший поединок 31-летний россиянин проведет 18 апреля в Нью-Йорке против американца Тони Фергюсона. Всего на счету российского бойца 28 побед и ни одного поражения.