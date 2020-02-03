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Олимпиада-2020 в Токио

В Японии обсудят подготовку к Олимпиаде в условиях распространения коронавируса

Заседание по поводу обсуждения мер по борьбе с инфекционными заболеваниями во время соревнований пройдет на этой неделе

ТОКИО, 3 февраля. /ТАСС/. Япония не рассматривает вопрос об отмене летних Олимпийских игр в Токио в связи с распространением вируса 2019-nCoV в Китае, однако на этой неделе проведет заседание для обсуждения мер по борьбе с инфекционными заболеваниями во время соревнований. Об этом заявила в понедельник министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото, выступая на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

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"Организационный комитет Олимпиады не рассматривает вопрос об отмене соревнований. Мы намерены приложить все усилия для успешного проведения соревнований и для того, чтобы спортсмены смогли продемонстрировать свои лучшие способности. Исходя из того, что меры по предотвращению инфекционных заболеваний крайне важны, мы находимся в тесном контакте по этому вопросу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Заседание, посвященное борьбе с инфекционными заболеваниями, с участием членов токийского оргкомитета и других имеющих к этому отношение ведомств, пройдет на этой неделе", - сказала она.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Программа включает в себя 33 вида спорта, впервые будут представлены карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг. Церемония открытия пройдет 24 июля, за два дня до этого начнутся соревнования по женскому футболу и софтболу.

Китайские власти в конце декабря 2019 года зафиксировали в крупном городе Ухане вспышку вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах.

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Олимпиада-2020 в Токио
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