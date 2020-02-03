Федор Емельяненко заявил, что не перешел в UFC из-за Дэйны Уайта

"У нас было несколько встреч, мы вели переговоры, - сказал Емельяненко. - Если бы Дэйна Уайт хотел, чтобы этот бой состоялся, то он бы состоялся. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Дэйна Уайт разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу. Он разговаривал настолько вызывающе и дерзко, что мы так и не договорились".

"Если бы он более человечно подходил к бойцам, этот бой бы состоялся. А может быть, боев было бы и несколько. Я живу не какими-то надеждами, а тем, что есть. У меня были замечательные бои в то время, до этого и после, не случилось этого, ничего страшного", - добавил спортсмен.

43-летний Емельяненко считается одним из сильнейших тяжеловесов в истории ММА. Он был чемпионом организации Pride. Всего на его счету 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. Сейчас россиянин выступает в организации Bellator, по контракту с которым ему осталось провести два боя.