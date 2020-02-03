СМИ: Гран-при "Формулы-1" в Китае и России могут поменять местами из-за коронавируса

Гран-при Китая запланирован в Шанхае с 16 по 19 апреля, соревнования в Сочи намечены с 24 по 27 сентября. Как отмечает источник, на данный момент в Российскую автомобильную федерацию не поступало официального запроса по обмену датами.

ТАСС, 3 февраля. Этапы Гран-при чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в России и Китае могут поменять местами в календаре по причине вспышки коронавируса. Об этом сообщает немецкий портал SpeedWeek .

Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) отложила проведение этапа Гран-при в классе машин "Формула-Е" в намеченный срок в Китае по причине вспышки коронавируса. Соревнования должны были пройти 21 марта 2020 года в Санье.

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV составляет почти 15 тыс. человек, умерли не менее 304 жителя страны, из больниц выписаны более 400 пациентов. Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.