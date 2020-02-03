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Спортсмены из 13 регионов РФ приедут на Эльбрус на соревнования по слалому

Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант пройдут на склонах Эльбруса с 5 по 10 февраля

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Около 120 спортсменов из 13 регионов России примут участие в двух этапах Кубка России по слалому и слалому-гиганту, которые состоятся на Эльбрусе в феврале. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании "Курорт Эльбрус".

"Четвертый и пятый этапы Кубка России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом и слалом-гигант пройдут на склонах Эльбруса с 5 по 10 февраля 2020 года. Соревнования проводятся в рамках единого календаря всероссийских соревнований Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России и Международной лыжной федерации FIS. На участие заявлено 120 спортсменов из 13 регионов: Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Кировская область, Мурманская область, Новосибирская область, Красноярский край, Кемеровская область, Камчатский край, Челябинская область, Ленинградская область, Алтайский край, Республика Татарстан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проведения соревнований все канатные дороги компании "Курорт Эльбрус" будут работать в обычном режиме. Соревнование проводят Федерация горнолыжного спорта России и Национальная горнолыжная лига при поддержке Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Кабардино-Балкарии, Министерства спорта субъекта и администрация Эльбрусского района. Генеральный партнер соревнований - "Курорт Эльбрус".

В настоящее время "Курорт Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Курортная зона на склонах Эльбруса расположена в 150 км от Нальчика, горнолыжные трассы находятся на южных склонах горы, ежегодно на курорт съезжаются сотни тысяч любителей активного отдыха со всего мира.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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