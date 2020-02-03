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ММА

Федор Емельяненко заявил, что в российском ММА есть проблема с допингом

Спортсмен отметил, что данный вопрос можно урегулировать как на законодательном уровне, так и с помощью привлечения министерства спорта
Федор Емельяненко Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) и председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко считает, что в российских организациях по проведению боев ММА существует проблема употребления бойцами допинга. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

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Ранее сообщалось, что Емельяненко мог подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2012 году, о чем велись соответствующие переговоры.

"То, что в России такая проблема существует, так и есть. Ни одна бойцовская лига не проверяет бойцов на допинг. Но в США я каждый раз до и после боя сдаю тесты", - сказал Емельяненко.

Говоря о способах решения проблемы, собеседник агентства отметил, что данный вопрос можно урегулировать как на законодательном уровне, так и с помощью привлечения Министерства спорта РФ.

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ММА
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