Федор Емельяненко заявил, что в российском ММА есть проблема с допингом

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) и председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко считает, что в российских организациях по проведению боев ММА существует проблема употребления бойцами допинга. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что Емельяненко мог подписать контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) в 2012 году, о чем велись соответствующие переговоры.

"То, что в России такая проблема существует, так и есть. Ни одна бойцовская лига не проверяет бойцов на допинг. Но в США я каждый раз до и после боя сдаю тесты", - сказал Емельяненко.

Говоря о способах решения проблемы, собеседник агентства отметил, что данный вопрос можно урегулировать как на законодательном уровне, так и с помощью привлечения Министерства спорта РФ.