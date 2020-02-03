Боксер Кубрат Пулев считает, что ему хватит сил победить Джошуа

СОФИЯ, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарин Кубрат Пулев считает, что у него достаточно сил и энергии для победы над британцем Энтони Джошуа в поединке за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе. Об этом 38-летний Пулев заявил в интервью телекомпании "Нова ТВ".

Поединок между нынешним обладателем пояса Джошуа и обязательным претендентом Пулевым запланирован на май. Вероятнее всего, местом проведения боя станет Лондон, на чем настаивает команда Джошуа, промоутеры Пулева предлагают провести поединок в Стамбуле. IBF продлила крайний срок для завершения переговоров между сторонами до 14 февраля.

"Самое важное для меня - завоевать звание чемпиона, а не место, где это произойдет. У меня много сил и энергии, чтобы победить Джошуа", - сказал Пулев.

Боксер отметил, что пяти месяцев, которые остались до поединка, вполне достаточно, чтобы набрать необходимую спортивную форму. "Пяти месяцев для меня достаточно, умею быстро набирать необходимую силу. Главное, надо не допустить ошибок и травм в подготовительный период", - добавил спортсмен, который тренируется на высокогорной спортивной базе "Белмекен".

Болгарский боксер уже имел шанс провести бой с Джошуа, но получил травму плеча и отказался от поединка. Промоутеры предлагали Пулеву за тот бой 3 млн фунтов.

Джошуа 8 декабря 2019 года вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и IBF, победив в повторном поединке американца Энди Руиса по очкам. В июне прошлого года в первом бою Руис одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у британца пояса чемпиона мира по трем престижным версиям. В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.