Заседание исполкома РФС состоится 11 февраля

Допинг в спорте

РУСАДА дважды в 2019 году тестировало боксера Кушиташвили и не имеет к нему претензий

Спортсмен был задержан на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков

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