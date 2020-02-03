Заседание исполкома РФС состоится 11 февраля

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Очередное заседание исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) состоится 11 февраля. Об этом ТАСС сообщил член комитета, президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.
"Дата следующего исполкома РФС уже известна - это 11 февраля, начало - 11:00 мск. Место, как обычно, - Дом футбола", - сказал Алиев.
На предстоящем заседании может быть принято несколько важных решений. Ожидается, что исполком РФС рассмотрит вопрос об увеличении числа команд - участниц чемпионата России с 16 до 18 клубов, за которое 16 января проголосовало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ). В тот же день представители элиты отечественного футбола с перевесом в один голос проголосовали за реформу Олимп - Кубка России. Как сообщил ТАСС президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, согласно плану РФС участники еврокубковых турниров будут начинать выступление в Кубке России со стадии 1/8 финала, а не 1/16 финала, как это происходит сейчас.
Полная версия повестки предстоящего заседания исполкома РФС еще не опубликована.