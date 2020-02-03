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ММА

Федор Емельяненко хочет провести реванш с американцем Бейдером

Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде поединка в финале Гран-при Bellator в январе 2019 года
Федор Емельяненко и Райан Бейдер AP Photo/Chris Carlson
Описание
Федор Емельяненко и Райан Бейдер
© AP Photo/Chris Carlson

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко хочет провести реванш с чемпионом Bellator Райаном Бейдером. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

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"Что касается меня, я бы хотел еще один бой провести с Райаном Бейдером (Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде поединка в финале Гран-при Bellator - прим. ТАСС), - сказал Емельяненко. - Были проблемы, которые возникли перед нашим первым боем и в какой-то степени повлияли на исход, это связано со здоровьем. Хотелось бы подойти в хорошей форме и попробовать еще раз с этим бойцом. Мне он интересен, на сегодняшний день он чемпион".

Емельяненко также отметил, что пока не обсуждал данный бой с Bellator.

Бейдер, являющийся также чемпионом Bellator в полутяжелом весе, ближайший бой проведет с партнером Емельяненко по команде Вадимом Немковым. Поединок состоится 9 мая в США.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. В активе 36-летнего американца 27 побед и пять поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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ММА
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