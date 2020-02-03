Боксер Кушиташвили утверждает, что не бил бойца Росгвардии и не причастен к наркотикам

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили отрицает, что ударил сотрудника Росгвардии, а также причастность к найденным у него наркотическим средствам. Об этом ТАСС рассказал адвокат спортсмена Александр Дегтерев.

В понедельник военный суд изберет меру пресечения в отношении Кушиташвили.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 318 УК в Военном следственном управлении по Москве в отношении члена олимпийской сборной России по боксу Георгия Кушиташвили, - сказал Дегтерев. - Вместе с Овиком Оганнисяном, который тоже является членом олимпийской сборной и военнослужащим, они находились в Москве в ночь с 31 января на 1 февраля. Они поехали по адресу на Фрунзенской набережной по своим личным, скажем, романтическим взаимоотношениям в гости. В подъезде у них произошла конфликтная ситуация с сотрудниками Росгвардии, а именно с тремя сотрудниками вневедомственной охраны".

"Сотрудники Росгвардии, не представляясь и не предъявляя служебные удостоверения, начали заламывать руки якобы с целью проверки личности и документов. Якобы они [боксеры] попали в какую-то ориентировку. Произошла потасовка, в рамках которой один из сотрудников Росгвардии поскользнулся и ударился носом о лестничные перила. После этого потасовка прекратилась с учетом того, что она уже вышла на такой уровень", - добавил собеседник агентства.

Также адвокат поставил под сомнение возможность нанесения удара со стороны Кушиташвили, поскольку по его мнению, "удар в нос мог бы закончиться глубоким нокаутом, либо летальным исходом".

Наркотическое средство

В разговоре с ТАСС Дегтерев отметил, что Кушиташвили не знал о том, что в его одежде находится сверток с наркотическими веществами.

"По приезду в УВД Хамовники уже другие сотрудники провели личный досмотр боксеров, - отметил адвокат. - И в кармане у Георгия нашли сверток с веществом белого цвета массой 0,6 г, откуда он появился, мы не знаем. Но, рассуждая логически, здравый смысл подсказывает, что если бы Георгий знал, что этот сверток находится у него в кармане, то он бы выкинул его по дороге, пока ехал от Фрунзенской. То есть Георгий не знал о том, что у него находится сверток, откуда он появился, мы говорить не будем, пусть следствие разбирается".

"По нашей информации, это наркотическое вещество седативного действия, которое приводит к заторможенности и медлительности. Сейчас 228-я статья также осталась, что касается Оганнисяна, то он не задержан. Также хочется отметить, что спортсмены еженедельно сдают допинг-пробы и ни разу в них не было обнаружено наркотиков", - добавил адвокат.

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. По информации ТАСС, при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. По данным источника, Оганнисян проходит по делу как свидетель.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве, в ходе проверки документов двое мужчин вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо. Росгвардейцу оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионатах России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером, в 2019-м - серебряным. На чемпионате мира - 2019 в Екатеринбурге он дошел до 1/4 финала.