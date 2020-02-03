Допинг-проба трехкратного чемпиона мира по борьбе Махова дала положительный результат

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Допинг-проба российского борца Биляла Махова дала положительный результат на гормон роста. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

"Махов уличен в применении допинга, будем разбираться, - сказал Мамиашвили. - Я уже встречался с Билялом после того, как получил официальную информацию. Моя позиция такова: у меня есть на столе документ, остальные разговоры в пользу бедных".

Мамиашвили отметил, что Махов не отрицает возможности наличия у него гормона роста: "Он не стоит на позиции категорического отказа, не отрицает возможности наличия у него гормона роста, объясняет это тем, что его супруга принимает комплекс медпрепаратов, в которых присутствовала эта субстанция. Пробу у него взяли дома, приехали к нему в пять утра".

Махов является серебряным призером Олимпийских игр 2012 в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Также на счету 32-летнего спортсмена три победы на чемпионатах мира (2007, 2009, 2010).