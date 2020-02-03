Федор Емельяненко объяснил, почему реагирует на слова брата Александра в прессе

"По отношению к себе я могу терпеть и проглатывать, хочется - пусть говорит, - сказал Емельяненко. - Люди, которые нас окружают, все знают, но есть предел. Когда касаешься окружения, семьи - это уже другое. Когда оскорбляют близких людей, здесь терпеть нельзя и нужно человека ставить на место".

Федор Емельяненко также отметил, что много раз пытался найти общий язык с братом: "Я много раз пробовал и много Александру помогал в жизни. Как те же Воронов и Мичков, то же окружение мое и Александра. Но после этого говорить, что Воронов такой-сякой - это неправильно, непорядочно и невоспитанно. Уже из уважения к Владимиру Михайловичу, что он тебя поддерживал, тренировал, вытащил из кучи конфликтов, передряг и плохих дел, помог тебе не вляпаться гораздо раньше…".

Емельяненко добавил: "[Оскорбления] по отношению к себе можно и нужно терпеть. Но если видите, что оскорбляют родных, близких и страну, здесь нужно пресекать".

Братья Емельяненко долгое время тренировались вместе и представляли одну команду. Однако в последние годы между братьями происходят перепалки в публичном пространстве.

В настоящий момент Федор Емельяненко является бойцом американской организации Bellator, Александр Емельяненко выступает в Absolute Championship Akhmat (ACA).