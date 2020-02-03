Мамиашвили: уличенный в допинге борец Махов готовился к сезону по индивидуальному графику

Ранее в понедельник стало известно, что в допинг-пробе, которая была взята у Махова во внесоревновательный период, когда спортсмен находился дома, был обнаружен гормон роста. Сам 32-летний борец не отрицает такой возможности, об этом он сообщил на встрече с главой ФСБР.

"Он не в сборной, он ни на что не претендовал, но мы обсуждали с ним возможность участия в Олимпийских играх в Токио. Я сказал ему - будешь в нормальном состоянии, можешь заявить о себе как о кандидате на участие в Олимпийских играх, для начала поборешься на международном старте. Билял тренировался по своему плану, его постоянно преследовали травмы, он лечился и консультировался в Германии", - сообщил Мамиашвили.

Глава ФСБР отметил, что у Махова не было необходимости в применении препарата: "В этом весе у нас пока даже лицензии нет. На недавнем турнире имени Ярыгина Билял не боролся. Он находился практически вне соревновательной системы, не был включен в сборную, смысла применять допинг не было".