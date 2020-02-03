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Допинг в спорте

Мамиашвили: борец Махов не обращался за помощью в федерацию

В понедельник стало известно, что в допинг-пробе, взятой у спортсмена, был обнаружен гормон роста

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов, уличенный в применении допинга, не стал обращаться в Федерацию спортивной борьбы России (ФСБР) за помощью в разбирательстве по этому инциденту. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Допинг в спорте

В понедельник стало известно, что в допинг-пробе, взятой у Махова во внесоревновательный период, когда спортсмен находился дома, был обнаружен гормон роста. Сам борец не отрицает такой возможности, о чем он сообщил на встрече с главой ФСБР.

"За помощью после произошедшего он к нам не обращался. Обратится - будем думать, что дальше делать", - сообщил Мамиашвили.

Махов является трехкратным чемпионом мира (2007, 2009, 2010) по вольной борьбе, на чемпионате мира 2015 года в Лас-Вегасе он выступал сразу в двух видах борьбы - греко-римской и вольной, завоевав две бронзовые медали.

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Допинг
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