{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Умер чемпион Европы по греко-римской борьбе Борис Амбарцумов

Спортсмен скончался в возрасте 45 лет

ТАСС, 3 февраля. Российский борец Борис Амбарцумов умер на 46-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

"31 января на 46-м году жизни скоропостижно скончался мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, чемпион Европы, обладатель Кубка мира Борис Амбарцумов. Федерация спортивной борьбы России и вся борцовская общественность выражает глубокие соболезнования родным и близким Бориса Владимировича", - говорится в сообщении.

Амбарцумов является победителем континентального первенства 1998 года в весовой категории до 54 кг, также на его счету серебряная медаль европейского чемпионата 2000 года. Также он становился победителем (1997) и серебряным призером (1996) Кубка мира.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Китайские спортсмены готовятся к соревнованиям в изоляции из-за вспышки коронавируса
По словам вице-президента Олимпийского комитета Китая Лю Гоюна, ни один спортсмен не подозревается в заражении коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС