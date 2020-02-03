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Китайская вирусная пневмония

Китайские спортсмены готовятся к соревнованиям в изоляции из-за вспышки коронавируса

По словам вице-президента Олимпийского комитета Китая Лю Гоюна, ни один спортсмен не подозревается в заражении коронавирусом

ТАСС, 3 февраля. Спортсмены из Китая готовятся к отборочным турнирам и Олимпийским играм в изоляции. Об этом сообщил вице-президент Олимпийского комитета Китая Лю Гоюн, чей комментарий приводит портал Inside the Games со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Спортсмены тренируются в закрытых лагерях в различных городах страны и за рубежом в рамках подготовки к Олимпийским играм и отборочным турнирам. До сих пор ни один спортсмен из национальной команды не был или не подозревается в заражении вирусом. Мы сделаем все возможное, чтобы предотвратить заражение спортсменов", - сказал Лю Гоюн.

Также он отметил, что китайские спортсмены будут иметь специальные условия размещения и транспортировки: "В период с февраля по апрель будет проведено более 100 квалификационных турниров по всему миру. Надеюсь, китайские спортсмены смогут хорошо подготовиться к ним. Международный олимпийский комитет обратился к различным спортивным федерациям с просьбой оказать всю возможную помощь и удобство китайским спортсменам".

Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране. В их число входят олимпийский отборочный турнир по боксу (3-14 февраля), олимпийский отборочный турнир по футболу среди женщин (6-11 марта), бой за звание чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 63,5 кг между американцем Хосе Рамиресом и украинцем Виктором Постолом (2 февраля), домашние матчи пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Куньлунь" и трех китайских команд Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Также перенесен на год чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (первоначальные сроки - 13-15 марта), отложен этап Гран-при "Формулы-Е" (был намечен на 21 марта), под вопросом проведение юношеского чемпионата мира по хоккею среди команд группы В второго дивизиона (21-27 февраля).

Число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 17 тыс. человек, более 360 умерли. Еще один летальный исход зафиксирован за пределами Китая - на Филиппинах. Власти КНР до апреля приостановили проведение всех спортивных соревнований в стране.

Теги
Китайская вирусная пневмония
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