"Телеспорт" не будет показывать матчи ЧЕ-2020 по футболу на собственной платформе

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания "Телеспорт" не будет осуществлять прямые трансляции игр чемпионата Европы 2020 года по футболу на собственной платформе. Об этом ТАСС во вторник сообщил владелец компании Петр Макаренко.

Ранее в сентябре генеральный продюсер "Телеспорта" Илья Рустамов в разговоре с ТАСС сообщил, что компания будет показывать часть игр чемпионата Европы 2020 года с помощью собственного сервиса.

"Телеспорт" не будет осуществлять прямые трансляции игр чемпионата Европы на своей платформе. Наверное, будут показываться обзоры матчей", - заявил Макаренко.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (17 июня, Санкт-Петербург) и Дании (22 июня, Копенгаген).