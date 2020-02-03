Федор Емельяненко высказался против оскорбления соперников в ММА

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко высказался против треш-тока и оскорбления соперников со стороны представителей ММА. Об этом Емельяненко заявил в интервью ТАСС.

"Это личный выбор каждого, даже добрый треш - это треш, - сказал Емельяненко. - Нельзя быть хорошим человеком, обливая или тролля другого, говоря подколы в сторону соперника. Кто-то говорит, что, может, он только на камеру такой, а в жизни - другой. Но невозможно быть хорошим человеком, совершая и говоря такие вещи о стране, бойце, близких".

Также Емельяненко рассказал, в каком случае может сорваться и отреагировать на слова соперника.

"Есть темы, которые, мне кажется, не должны затрагиваться. Но сегодня жизнь показывает, что даже святые темы, которых нельзя касаться, попираются. А так - да, у меня тоже есть предел", - добавил боец.

Треш-ток - высказывания в адрес соперника, в том числе оскорбительного характера, призванные вывести оппонента из равновесия, а также поднять интерес к поединку.