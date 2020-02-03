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Летние неолимпийские виды спорта

Путин предоставил гражданство РФ игроку мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо

В настоящее время в составе сборной России выступают три бразильца, получивших российское гражданство - Эдер Лима, Ромуло и Робиньо

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предоставил гражданство России бразильскому нападающему мини-футбольного клуба КПРФ Паулиньо (полное имя - Кастаньясси Пауло Роберто). Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Кастаньясси Пауло Роберто, родившегося 19 октября 1985 г. в Бразилии", - говорится в указе, подписанном президентом РФ.

Форвард выступает за КПРФ с 2015 года, куда он перешел из "Мытищ". До этого на родине он играл за клубы "Интелли" и "Флуминенсе". В прошлом сезоне в составе КПРФ нападающий стал серебряным призером Суперлиги, в финальной серии до трех побед команда Паулиньо уступила "Тюмени" со счетом 1-3.

В настоящее время в составе сборной России выступают три бразильца, получивших российское гражданство - Эдер Лима, Ромуло и Робиньо. Все трое принимали участие в матчах элитного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября. В матчах против команд Словакии (7:1), Азербайджана (3:4) и Хорватии (4:3) натурализованные игроки забили семь из 14 мячей российской сборной.

Сборная России, занимающая на данный момент пятое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), отобралась на чемпионат мира в седьмой раз. Российские футболисты пропустили мировое первенство однажды - в 2004 году. На прошлом чемпионате мира команда под руководством главного тренера Сергея Скоровича показала лучший результат в истории, завоевав серебряные медали. В финале турнира в Колумбии россияне уступили аргентинцам со счетом 4:5.

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Летние неолимпийские виды спорта
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