Триатлонист Асташов может попасть на Паралимпиаду-2020 по спортивному принципу

ТАСС, 3 февраля. Спортсмен-паралимпиец Михаил Асташов имеет возможность отобраться на Паралимпийские игры в Токио по спортивному принципу. Об этом говорится в официальном заявлении первого вице-президента Паралимпийского комитета России (ПКР) Павла Рожкова на сайте организации.

Ранее в СМИ появилась информация, что паратриатлонист Асташов из Бурятии, не имеющий рук и ног, стал подрабатывать доставщиком в сервисе "Яндекс.Еда", чтобы заработать на поездку на Игры-2020 в Токио.

"Михаил Асташов является обладателем Кубка мира и чемпионом России по триатлону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе, который не входит в программу Паралимпийских игр. Вместе с тем Михаил включен в расширенный состав российской делегации для участия в Паралимпиаде-2020 в Токио, поскольку имеет шанс принять участие в Играх-2020 в объединенном классе, это произойдет в случае отбора в состав сборной по спортивному принципу", - говорится в заявлении Рожкова.

Также в своем заявлении Рожков напомнил, что в октябре 2019 года Асташов на Кубке мира в Турции в своем классе одержал победу, а в объединенном классе занял шестое место, имея самое сильное поражение среди всех стоячих спортсменов в мире. На сегодняшний день 132 российских паралимпийца завоевали 98 квот. Паралимпийский комитет России ожидает, что в Играх-2020 примут участие около 280 отечественных спортсменов. Международный союз триатлонистов о распределении квот между странами сообщит 13 июля 2020 года, о двустороннем приглашении - 29 июля 2020 года.

"В соответствии с утвержденным порядком и принципами формирования паралимпийской команды России по триатлону, которые размещены на официальном сайте ПКР, для участия в Играх допускаются спортсмены, соответствующие квалификационным требованиям Международного паралимпийского комитета и квотам, полученным ПКР", - следует из официального релиза.

"В приоритетном порядке спортсмен должен занять первое, затем второе, третье и т.д. место на чемпионате мира 2019 года в дисциплинах, входящих в программу Игр-2020. Также учитывается место в квалификационном рейтинге Международного союза триатлонистов. Расходы по подготовке и участию членов российской команды в Паралимпийских играх осуществляет Паралимпийский комитет России и Министерство спорта Российской Федерации", - сказал Рожков.