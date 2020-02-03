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Летние неолимпийские виды спорта

Алиев: получение Паулиньо гражданства пойдет на пользу мини-футболу в России

Президент Ассоциации мини-футбола России подчеркнул, что с юридической точки зрения игрок может быть вызван в сборную России на предстоящий чемпионат мира 2020 года

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Присвоение российского гражданства бразильскому нападающему клуба КПРФ Паулиньо (полное имя - Кастаньясси Пауло Роберто) является правильным и полезным решением для мини-футбола в стране. Таким мнением с ТАСС поделился президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

В понедельник президент России Владимир Путин предоставил Паулиньо гражданство РФ.

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"Мы сами ходатайствовали, и инициатива также исходила от КПРФ, но важно отметить, что в первую очередь это был осознанный выбор самого футболиста, - сказал Алиев. - Если президент страны поддержал это решение, то это большое благо, я считаю, что это гордость для страны, что высококвалифицированные люди других государств стремятся в Россию, которая открыта для всех. Если человек хочет быть гражданином России, то он только приобретет, как и страна, тем более футбол является той профессией, где уже давно стерта грань в контексте национальности, профессиональные клубы не задумываются о расе, национальной принадлежности игроков".

Форвард играет за КПРФ с 2015 года, куда перешел из "Мытищ". До этого в Бразилии Паулиньо выступал за клубы "Интелли" и "Флуминенсе". "Я лично знаком с Паулиньо, думаю, что он последует примеру людей, уже получивших гражданство РФ, например, Сирило (натурализованный бразилец, выступавший за КПРФ и сборную России, - прим. ТАСС), который открыл свою детскую школу, работает на благо нашей страны, воспитывает будущих чемпионов", - отметил президент АМФР.

Алиев подчеркнул, что с юридической точки зрения Паулиньо может быть вызван в сборную России на предстоящий чемпионат мира 2020 года, который пройдет в Литве с 12 сентября по 4 октября. "Он обладает полным объемом прав и обязанностей, которые предписывает Конституция нашей страны. Также согласно правилам ФИФА [Международной федерации футбола], если игрок получил гражданство, прожил более пяти лет на территории страны и не был заигран за другую сборную, то формально он может быть игроком сборной России", - заключил Алиев.

В настоящее время в составе сборной России выступают три бразильца, получивших российское гражданство, - Эдер Лима, Ромуло и Робиньо.

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Летние неолимпийские виды спорта
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