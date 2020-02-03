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Футбол в России

Карпин продлил контракт с футбольным клубом "Ростов" на пять лет

Финансовые подробности сделки не сообщаются
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 3 февраля. Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение с 51-летним специалистом рассчитано на пять лет.

"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти, Карпин хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе. Надеюсь, что этот пятилетний контракт когда-нибудь станет и десятилетним, и 15-летним. Валерий Георгиевич - молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним команда и клуб", - сказал президент команды Арташес Арутюнянц.

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"Это тренер, который умеет адаптироваться и работать в разных условиях. Я вижу, что между городом и Карпиным есть химия. Он влюблен в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин - главный тренер "Ростова" надолго", - добавил он.

Карпин возглавил "Ростов" в декабре 2017 года. В текущем сезоне чемпионата России клуб идет на третьем месте, набрав в 19 матчах 34 очка, и уступает идущему на втором месте "Краснодару" одно очко. Ранее Карпин работал главным тренером в московском "Спартаке", испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо". Со "Спартаком" Карпин дважды становился серебряным призером российского чемпионата (сезоны-2009 и 2011/12).

В качестве игрока Карпин выступал за московский "Спартак", испанские "Реал Сосьедад", "Валенсию" и "Сельту". В составе "Спартака" Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), по одному разу выиграл Кубок СССР - СНГ (сезон-1991/92), Кубок России (1994) и завоевал серебряные медали чемпионата СССР (1991). Вместе с "Сельтой" Карпин выиграл Кубок Интертото (2000), с "Реал Сосьедад" Карпин завоевал серебряные медали чемпионата Испании (2003).

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