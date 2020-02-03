Веснина: Макарова могла играть на ОИ, но приняла взвешенное решение завершить карьеру

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Екатерина Макарова была способна выступить на летних Олимпийских играх 2020 года, но приняла взвешенное решение завершить карьеру. Об этом ТАСС заявила Елена Веснина, партнерша Макаровой в парном разряде.
Макарова объявила о завершении профессиональной карьеры на прошлой неделе. В паре с Весниной она выиграла золото Олимпиады 2016 года.
"У каждой спортсменки есть определенный лимит терпения, мотивации, когда наступает момент, когда не хочешь лишать себя обычной человеческой жизни. Катя могла бы сыграть на Олимпиаде летом - это говорю и я, и все вокруг. Но если она пошла на такой шаг, то, зная ее, скажу, что это самое правильное решение, - сказала Веснина. - Впереди жизнь без бесконечных перелетов, сборов, спортивного адреналина и тому подобных вещей".
Макаровой 31 год, в 2016 году в паре с Весниной она стала обладательницей золотых медалей Олимпийских игр, в 2018 году россиянки занимали первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Макарова также является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, в паре на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации.
На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Макаровой в одиночном разряде является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Австралии (2015) и США (2014), в парном - победы на Уимблдоне (2017) и Открытых чемпионатах Франции (2013) и США (2014). Макарова побеждала на Открытом чемпионате США в миксте (2012).