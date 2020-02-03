Веснина: Макарова могла играть на ОИ, но приняла взвешенное решение завершить карьеру

Макарова объявила о завершении профессиональной карьеры на прошлой неделе. В паре с Весниной она выиграла золото Олимпиады 2016 года.

МОСКВА, 3 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Екатерина Макарова была способна выступить на летних Олимпийских играх 2020 года, но приняла взвешенное решение завершить карьеру. Об этом ТАСС заявила Елена Веснина, партнерша Макаровой в парном разряде.

"У каждой спортсменки есть определенный лимит терпения, мотивации, когда наступает момент, когда не хочешь лишать себя обычной человеческой жизни. Катя могла бы сыграть на Олимпиаде летом - это говорю и я, и все вокруг. Но если она пошла на такой шаг, то, зная ее, скажу, что это самое правильное решение, - сказала Веснина. - Впереди жизнь без бесконечных перелетов, сборов, спортивного адреналина и тому подобных вещей".

Макаровой 31 год, в 2016 году в паре с Весниной она стала обладательницей золотых медалей Олимпийских игр, в 2018 году россиянки занимали первое место в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Макарова также является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде, в паре на ее счету 15 побед на турнирах под эгидой организации.

На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Макаровой в одиночном разряде является выход в полуфиналы Открытых чемпионатов Австралии (2015) и США (2014), в парном - победы на Уимблдоне (2017) и Открытых чемпионатах Франции (2013) и США (2014). Макарова побеждала на Открытом чемпионате США в миксте (2012).