Основной соперник Большунова по Кубку мира лыжник Клебо пропустит этап Кубка мира

ТАСС, 3 февраля. Главный преследователь российского лыжника Александра Большунова в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца. Об этом спортсмен написал в Instagram.

Этап в Фалуне пройдет с 8 по 9 февраля. Помимо Фалуна, лыжникам в нынешнем сезоне предстоит пройти еще десять этапов.

"К сожалению, я сломал палец. Не смогу выйти на старт в Фалуне в эти выходные, но я очень надеюсь, что буду готов к "Ски Туру", - написал Клебо.