Основной соперник Большунова по Кубку мира лыжник Клебо пропустит этап Кубка мира

ТАСС, 3 февраля. Главный преследователь российского лыжника Александра Большунова в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца. Об этом спортсмен написал в Instagram.
Этап в Фалуне пройдет с 8 по 9 февраля. Помимо Фалуна, лыжникам в нынешнем сезоне предстоит пройти еще десять этапов.
"К сожалению, я сломал палец. Не смогу выйти на старт в Фалуне в эти выходные, но я очень надеюсь, что буду готов к "Ски Туру", - написал Клебо.
Клебо является трехкратным победителем Олимпийских игр, также на его счету три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Дважды он становился победителем Кубка мира. В текущем сезоне 23-летний норвежец занимает второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 1222 очков и уступая россиянину Александру Большунову (1457).
Многодневная гонка "Ски Тур" состоится впервые в истории, в нее включены шесть этапов. Соревнования пройдут с 15 по 23 февраля на территории Швеции и Норвегии.