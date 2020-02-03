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Зимние олимпийские виды спорта

Основной соперник Большунова по Кубку мира лыжник Клебо пропустит этап Кубка мира

Спортсмен сообщил в своем Instagram о переломе пальца

ТАСС, 3 февраля. Главный преследователь российского лыжника Александра Большунова в борьбе за победу в общем зачете Кубка мира норвежец Йоханнес Клебо пропустит предстоящий этап в шведском Фалуне из-за перелома пальца. Об этом спортсмен написал в Instagram.

Этап в Фалуне пройдет с 8 по 9 февраля. Помимо Фалуна, лыжникам в нынешнем сезоне предстоит пройти еще десять этапов.

"К сожалению, я сломал палец. Не смогу выйти на старт в Фалуне в эти выходные, но я очень надеюсь, что буду готов к "Ски Туру", - написал Клебо.

Клебо является трехкратным победителем Олимпийских игр, также на его счету три золотые и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Дважды он становился победителем Кубка мира. В текущем сезоне 23-летний норвежец занимает второе место в общем зачете Кубка мира, набрав 1222 очков и уступая россиянину Александру Большунову (1457).

Многодневная гонка "Ски Тур" состоится впервые в истории, в нее включены шесть этапов. Соревнования пройдут с 15 по 23 февраля на территории Швеции и Норвегии.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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