Кремлев: федерация бокса России будет настаивать на максимальном наказании для Кушиташвили

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России будет настаивать на максимальном наказании для россиянина Георгия Кушиташвили в случае, если его вина будет доказана. Об этом журналистам сказал генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. По информации ТАСС, при задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников, а при обыске у него был обнаружен кокаин. В понедельник 235 гарнизонный военный суд арестовал Кушиташвили по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков сроком до 1 апреля.

"Для нас это шок, человек ни разу не был замечен, врач еженедельно их осматривает, они сдают каждую неделю биохимию. Если следствие докажет, что он поднял руку на сотрудника Росгвардии, то мы это осуждаем, он ответит по закону, если подтвердится, мы за жесткие санкции. Бросать мы его не будем, потому что он столько лет отдал боксу, но будем настаивать на максимальном наказании по этим статьям, если будет доказано. Но как боксера и спортсмена мы его бросать не будем, будем помогать, оплачивать адвокатов, но все будет по закону", - сказал Кремлев.

Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионатах России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером соревнований, в 2019-м - серебряным. На чемпионате мира - 2019 в Екатеринбурге он дошел до 1/4 финала.